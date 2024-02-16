Официально: Realme 12+ 5G представят 29 февраля

Компания Realme официально объявила, что смартфоны Realme 12+ 5G и Realme 12 Pro+ 5G будут представлены в Малайзии 29 февраля. Ранее стало известно, что Realme 12+ 5G получит плоский 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальную систему MediaTek Dimensity 7050, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony LYT-600 с оптической стабилизацией), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки и предустановленную фирменную прошивку Realme UI 5.0 на основе операционной системы Android 14.