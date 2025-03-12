Официально: Realme 14 Pro выйдет в России 25 марта

Компания Realme объявила, что релиз смартфонов Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+ состоится в России 25 марта. Напомним, что базовая модель имеет в своем оснащении 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, процессор MediaTek Dimensity 7300-Energy с максимальной частотой до 2,5 ГГц, оперативную память LPDDR4X, систему охлаждения с графитовым листом, сдвоенной основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защиту от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69) и ОС Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0 «из прошивки».