Motorola представила складной Razr 60 Ultra

Сегодня Motorola представила новый складной смартфон — Razr 60 Ultra. И на этот раз это действительно флагман без компромиссов — смартфон стал чуть толще и тяжелее, плюс впервые модель компании получила рейтинг IP48, что означает базовую пылезащиту и частичную защиту от влаги. Главным же бонусом данного гаджета стала новая батарея на 4700 мАч, то есть она на 700 мАч больше предыдущей версии. Motorola также ускорила зарядку — теперь 68 Вт по кабелю и 30 Вт по беспроводной зарядке. Внешний 4-дюймовый экран остался по размеру прежним, но теперь защищён стеклом Gorilla Glass Ceramic и поддерживает технологию LTPO с частотой обновления до 165 Гц.

Цветопередача стала точнее, а максимальная яркость выросла до 3000 нит. Основной экран тоже получил апгрейд — теперь он на 7 дюймов с разрешением 1224p, более высокой плотностью пикселей и яркостью до 4000 нит. Это также LTPO-панель с 10-битным цветом и расширенным цветовым охватом. Сердцем устройства выступает топовый чип Snapdragon 8 Elite, его дополняет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ быстрой памяти UFS 4.0, причём самая вместительная конфигурация будет продаваться эксклюзивно на сайте Motorola. Естественно, смартфон поставляется с Android 15 сразу из коробки. Камеры здесь тоже на уровне — основной модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и поддержкой записи 8K-видео должен снимать очень достойно. Ещё есть поддержка цифрового автомобильного ключа через NFC и UWB, который работает с BMW и Mini, а также Dolby Vision и Atmos для видео и звука.