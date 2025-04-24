Motorola представила складной Razr 60 Ultra

Цветопередача стала точнее, а максимальная яркость выросла до 3000 нит. Основной экран тоже получил апгрейд — теперь он на 7 дюймов с разрешением 1224p, более высокой плотностью пикселей и яркостью до 4000 нит. Это также LTPO-панель с 10-битным цветом и расширенным цветовым охватом. Сердцем устройства выступает топовый чип Snapdragon 8 Elite, его дополняет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ быстрой памяти UFS 4.0, причём самая вместительная конфигурация будет продаваться эксклюзивно на сайте Motorola. Естественно, смартфон поставляется с Android 15 сразу из коробки. Камеры здесь тоже на уровне — основной модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и поддержкой записи 8K-видео должен снимать очень достойно. Ещё есть поддержка цифрового автомобильного ключа через NFC и UWB, который работает с BMW и Mini, а также Dolby Vision и Atmos для видео и звука.