Защищенный Samsung Galaxy XCover 7 Pro показали на рендере

Смартфон также должны оснастить 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6,6-дюймовоым ЖК-дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 13-Мп фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 4350 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, предустановленной операционной системой Android 15 с оболочкой One UI 7, защитой от воды и пыли (IP68), а также прочным корпусом по стандарту MIL-STD-810H. Ориентировочная цена смартфона составляет 600 евро.