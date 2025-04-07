Защищенный Samsung Galaxy XCover 7 Pro показали на рендере

Профильное издание Ytechb опубликовало первое изображение защищенного смартфона Samsung Galaxy XCover7 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по рендеру, новинка будет отличаться от предыдущего поколения сдвоенной основной камерой. Сообщается, что речь идет о 50-Мп главном модуле и 8-Мп сверхширокоугольном.

Смартфон также должны оснастить 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6,6-дюймовоым ЖК-дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 13-Мп фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 4350 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, предустановленной операционной системой Android 15 с оболочкой One UI 7, защитой от воды и пыли (IP68), а также прочным корпусом по стандарту MIL-STD-810H. Ориентировочная цена смартфона составляет 600 евро.
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