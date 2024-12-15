Официально: Realme 14x 5G получит 120-Гц экран

Компания Realme опубликовала изображения и подробности о характеристиках смартфона Realme 14x 5G, официальная презентация которого ожидается 18 декабря. Итак, аппарат оснастят 6-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 6300 5G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, плоским дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также красной, золотистой и черной расцветками. Ориентировочная цена смартфона составляет 175 долларов. Ранее сообщалось о наличии оперативной памяти LPDDR4x, флеш-памяти UFS 2.2, селфи-камеры на 8 Мп и сдвоенной основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп.