Официально: Realme 15 5G готов к выходу

Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфонов Realme 15 5G и Realme 15 Pro 5G пройдет в Индии уже в ближайшее время. Точная дата презентации и подробности о характеристиках пока не раскрываются.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Realme 14 5G имеет в своем оснащении 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и яркостью до 2000 нит, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP69, батарею ёмкостью 6000 мАч и поддержку 45-Вт проводной зарядки.