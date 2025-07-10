Официально: Realme 15 Pro 5G получит аккумулятор на 7000 мАч

Компания Realme подтвердила наличие в смартфоне Realme 15 Pro 5G аккумулятора ёмкостью 7000 мАч и поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки. И все это в корпусе толщиной всего 7,69 мм. Ранее сообщалось, что аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим адаптером Adreno 722 и 5G-модемом, дисплеем с кадровой частотой 144 Гц, системой охлаждения площадью 7000 мм², четырьмя расцветками, тройной основной камерой с RGB-подсветкой вокруг блока камеры и двойной светодиодной вспышкой. Официальная презентация Realme 15 и Realme 15 Pro 5G запланирована на 24 июля.

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