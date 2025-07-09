Официально: Realme 15 Pro 5G получит процессор Snapdragon 7 Gen 4

Компания Realme объявила, что презентация смартфонов Realme 15 и Realme 15 Pro 5G состоится 24 июля. Также производитель подтвердил наличие в старшей модели 4-нанометровой среднебюджетной платформы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 722 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, экрана с частотой обновления изображения 144 Гц, системы охлаждения площадью 7000 мм², поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки, тонкого корпуса, высокой автономности и функций искусственного интеллекта AI Edit Genie. Ранее сообщалось о расцветках Flowing Silver, Velvet Green и Silk Purple, RGB-подсветки вокруг блока основной камеры, тройной тыльной камере и двойной светодиодной вспышке.