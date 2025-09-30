Официально: Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition готов к выходу

Компания Realme объявила о скором релизе лимитированной версии смартфона Realme 15 Pro, выполненного в тематике сериала "Игра престолов". Дизайн самого смартфона пока не раскрыт, но производитель показал коробку грядущей новинки.

Напомним, что оригинальный Realme 15 Pro 5G имеет в своем оснащении 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX896 и OIS) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115,6°), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт и корпус толщиной 7,66 мм.