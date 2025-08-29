Официально: Realme 15T получит яркий экран

Компания Realme раскрыла подробности о технических характеристиках и дизайне смартфона Realme 15T, который будет представлен уже 2 сентября. Итак, аппарат оснастят 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 4000 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 MAX 5G с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, батареей ёмкостью 7000 мАч, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп, корпусом толщиной 7,79 мм и массой 181 грамм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, белой, темно-серой и голубой расцветками корпуса, а также предустановленной операционной системой Android 15 с прошивкой Realme UI 6.0 и тремя номерными апдейтами ОС в будущем. Цена Realme 15T не превысит 225 долларов.

