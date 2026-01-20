Представлен тонкий смартфон Moto X70 Air Pro

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto X70 Air Pro, главной особенностью которой является алюминиевый корпус толщиной 6,99 мм и массой 186 граммов. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым микроизогнутым OLED-экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 6200 нит и динамической кадровой частотой от 1 до 165 Гц, производительной 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-828), 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, кремний-углеродной батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, ультразвуковым подэкранным 3D-сканером отпечатков пальцев, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 645 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.