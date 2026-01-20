Представлен тонкий смартфон Moto X70 Air Pro

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto X70 Air Pro, главной особенностью которой является алюминиевый корпус толщиной 6,99 мм и массой 186 граммов. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым микроизогнутым OLED-экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 6200 нит и динамической кадровой частотой от 1 до 165 Гц, производительной 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-828), 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, кремний-углеродной батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, ультразвуковым подэкранным 3D-сканером отпечатков пальцев, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 645 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.

Steam Machine будут продавать примерно за 700 долларов…
Судя по свежему анализу, Steam Machine вряд ли будет стоить как классическая игровая приставка, но её фин…
Представлен смартфон OPPO A6s с АКБ на 7000 мАч…
Компания OPPO представила на глобальном рынке смартфон OPPO A6s, главной особенностью которого стал аккум…
Red Magic 11 Air показали на рендерах …
Бренд Red Magic опубликовал качественные изображения смартфона Red Magic 11 Air, который будет представле…
Redmi Note 13 Pro обновили до Android 16 …
Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной оболочки HyperOS 3 для смартфонов сери…
iQOO Neo 11 оценили в 365 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов суббфлагманской моделью Neo 11, которая основана на мощном…
Официально: Realme 16 Pro 5G получит 200-Мп камеру…
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфонах Realme 16 Pro 5G и Realme 16 Pro+ 5G, которые буд…
Samsung Galaxy S26 Edge не увидит свет …
Сетевые источники сообщают, что компания Samsung прекратила разработку смартфона Galaxy S26 Edge. Причино…
Samsung Exynos 2600 показал внушительные результаты в бенчма…
Samsung продолжает активно тестировать процессор Exynos 2600, и если предыдущие результаты Geekbench 6 уж…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor