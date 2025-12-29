iQOO Z11 Turbo протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились подробности о смартфоне iQOO Z11 Turbo, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что недавно был выпущен смартфон iQOO 15 с топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовым экраном OLED Samsung M14 с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, фирменным игровым чипом Q3, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический на сенсоре Sony IMX882) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69.