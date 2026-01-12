iQOO Z11 Turbo получит камеру с мощной стабилизацией

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне Z11 Turbo, который будет представлен в Китае уже 15 января. Итак, производитель подтвердил наличие 200-Мп главного модуля основной камеры на базе сенсора оптического формата 1/1.56, оптикой с диафрагмой f/1.8, 4-кратным оптическим приближением якобы без потерь и оптической стабилизацией изображения уровня CIPA 4.5, а также селфи-камеры разрешением 32 Мп с увеличением 0,8×, 1× и 2×.

Ранее сообщалось о производительной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (набирает 3,59 млн баллов в бенчмарке AnTuTu), оперативной памяти LPDDR5X Ultra со скоростью до 9600 Мбит/с, встроенной памяти UFS 4.1, фирменном игровом процессоре Q2, 6,59-дюймовом экране с кадровой частотой 144 Гц, корпусе толщиной 7,9 мм и массой 202 грамма, защите от пыли и воды (IP68 и IP69), а также четырех расцветках корпуса.