iPhone 18 Pro выйдет без физического слота под SIM-карту

Похоже, в экосистеме устройств Apple формируется устойчивая тенденция — будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, как ожидается, выйдут исключительно в версиях с eSIM, без физического слота для SIM-карты. Ранее аналогичная информация появлялась и в отношении iPhone Fold. По данным TechManiacs, компания намерена освободить немного внутреннего пространства в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max за счёт отказа от лотка для SIM-карты и полного перехода на eSIM. Полученный объём планируется использовать для установки более ёмкой батареи. В случае с iPhone Fold такой шаг объясняется ещё и сверхтонким корпусом, в котором попросту нет места для отдельного слота под SIM-карту.

Ранее сообщалось, что Apple может выпустить по две версии iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — вариант только с eSIM для iPhone 18 Pro Max якобы получит аккумулятор ёмкостью 5100–5200 мАч и более, тогда как версия с физической SIM-картой ограничится батареей на 5000 мАч. Теперь же утверждается, что компания может полностью отказаться от модификаций с физической SIM-картой. Также ожидается, что дуэт iPhone 18 Pro получит два обновлённых компонента беспроводной святи — сетевой модуль N2 и модем C2. Последний обеспечит поддержку как mmWave, так и sub-6GHz 5G. Сообщается, что модем C2 будет выпускаться по 4-нм техпроцессу TSMC, а новый процессор A20 Pro — по 2-нм нормам. В совокупности это должно обеспечить заметный прирост энергоэффективности. Но это, естественно, пока что лишь слухи.