Официально: Realme GT 6 выйдет в июне

Руководитель компания Realme объявил, что уже в следующем месяце в глобальную продажу поступит смартфон Realme GT 6. По данным источников, перед нами международная версия выпущенного ранее в Китае Realme GT Neo6.

Последний получил 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2780:1264 пикселя, пиковой яркостью 6000 нит, кадровой частотой 120 Гц, регулировкой ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 4-нм 8-ядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, систему охлаждения на 10014 мм², сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 120-Вт быстрой зарядки, стереодинамики, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP65, поддержку Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, модуль NFC и предустановленную прошивку Realme UI 5.0 на базе ОС Android 14.
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