Официально: Realme GT 7 Pro Racing Edition готов к выходу

Компания Realme подтвердила намерение выпустить на китайский рынок смартфон из серии GT. Предполагается, что грядущей новинкой станет модель Realme GT 7 Pro Racing Edition. Как можно понять из названия, аппарат ориентирован на любителей мобильного гейминга. Смартфон уже протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 2914 и 8749 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях. В его основе лежит топовая 3-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite. По данным источников, Realme GT 7 Pro Racing Edition станет самым доступным устройством на рынке на базе этого процессора. Смартфону также прочат 6,78-дюймовый экран 8T LTPO с разрешением 2780:1264 точек и кадровой частотой 120 Гц.