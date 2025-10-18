Официально: Realme GT 8 Pro получит 200-Мп телеобъектив

Компания Realme раскрыла подробные характеристики смартфона Realme GT 8 Pro, который будет представлен 21 октября. Итак, аппарат получит тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (Ricoh GR с фирменным антибликовым покрытием и оптическая стабилизация), 200 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением и OIS) и 50 Мп (сверхширик), топовую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, экран Sky Dome на основе люминесцентного материала BOE Q10+ с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, а также белую, синюю и зеленую расцветки корпуса.

Xiaomi 15T Pro оценили в 800 евро …
Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок флагманский смартфон Xiaomi 15T Pro, который основан на топ…
Представлен смартфон Moto G86 Power 5G…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G86 Power 5G, которая основана на 4-наном…
Представлен бюджетный смартфон POCO M7 с АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POCO M7, одной из особенностей которой…
Apple уже заказала производство складного iPhone…
По данным Nikkei Asia, Apple намерена увеличить поставки iPhone примерно на 10 процентов в 2026 году и де…
Samsung планирует совершить революцию с Exynos 2600…
Exynos 2600 станет первым процессором Samsung, выполненным по 2-нанометровому техпроцессу GAA. По стандар…
В сеть слили фейковые результаты тестов iPhone 17…
До презентации четырёх новых моделей iPhone 17 осталось чуть больше месяца, но уже сейчас известно, что в…
В следующем году появятся первые чипы на 2 нм…
По мере того как TSMC наращивает производство 2-нм пластин, на первые поставки уже выстроились первые кли…
Redmi Turbo 5 получит огромный аккумулятор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о еще не представленном официально сма…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor