Официально: Realme GT 8 Pro получит 200-Мп телеобъектив

Компания Realme раскрыла подробные характеристики смартфона Realme GT 8 Pro, который будет представлен 21 октября. Итак, аппарат получит тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (Ricoh GR с фирменным антибликовым покрытием и оптическая стабилизация), 200 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением и OIS) и 50 Мп (сверхширик), топовую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, экран Sky Dome на основе люминесцентного материала BOE Q10+ с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, а также белую, синюю и зеленую расцветки корпуса.