OnePlus Turbo получит аккумулятор на 9000 мАч

Компания OnePlus объявила, что уже в январе следующего года будет выпущена новая линейка смартфонов OnePlus Turbo. По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, смартфон получит аккумулятор ёмкостью 9000 мАч и с двухъячеечной конструкцией, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon восьмой серии и экраном с частотой обновления изображения 165 Гц. По словам представителей компании, новинка сможет похвастаться флагманской производительностью и рекордной автономностью в своём ценовом сегменте. Напомним, что пару дней назад был представлен OnePlus 15R с субфлагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, батареей ёмкостью 7400 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки.

