Смартфон Moto X70 Air Pro готов к выходу

Компания Lenovo объявила, что уже в скором времени в Китае будет представлен смартфон Moto X70 Air Pro. Точная дата выхода и характеристики устройства пока не раскрываются. Напомним, что в октябре была выпущена модель Moto X70 Air, которая оснащается корпусом из авиационного алюминия толщиной 5,3 мм и массой 159 граммов, защитой от пыли и воды IP68 и IP69, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 либо 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, модулем NFC, экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп (оптическая стабилизация) и селфи-камерой разрешением 50 Мп.