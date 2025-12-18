Раскрыт полный список характеристик OnePlus 15R

Ещё одно заметное отличие касается программной части — смартфон работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16 и предлагает полный набор функций OnePlus AI. Все остальные ключевые характеристики у OnePlus 15R совпадают с Ace 6T. Смартфон оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления до 165 Гц, защищённым стеклом Gorilla Glass 7i. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5 в связке с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 или 512 ГБ. Основная камера представлена двойным модулем с главным сенсором на 50 Мп IMX906 с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольной камерой на 8 Мп. Кроме того, OnePlus 15R получил полный набор стандартов IP66, IP68, IP69 и IP69K.