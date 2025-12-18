Раскрыт полный список характеристик OnePlus 15R

Компания OnePlus ещё в прошлом месяце частично представила OnePlus 15R, а теперь стали известны все его характеристики и цены. Собственно, данная модель во многом повторяет предназначенный для Китая OnePlus Ace 6T, однако без отличий всё же не обошлось. Если Ace 6T оснащается огромным аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, то OnePlus 15R получил батарею на 7400 мАч, что всё равно выглядит впечатляюще. Кроме того, здесь используется кремний-углеродный анод, а мощность проводной зарядки снижена до 80 Вт по сравнению со 100 Вт у китайской версии. Обновление затронуло и камеру, но только фронтальную. OnePlus 15R получил 32-мегапиксельный сенсор, тогда как у Ace 6T фронталка была на 16 Мп.

Ещё одно заметное отличие касается программной части — смартфон работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16 и предлагает полный набор функций OnePlus AI. Все остальные ключевые характеристики у OnePlus 15R совпадают с Ace 6T. Смартфон оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления до 165 Гц, защищённым стеклом Gorilla Glass 7i. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5 в связке с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 или 512 ГБ. Основная камера представлена двойным модулем с главным сенсором на 50 Мп IMX906 с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольной камерой на 8 Мп. Кроме того, OnePlus 15R получил полный набор стандартов IP66, IP68, IP69 и IP69K.