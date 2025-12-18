Раскрыт полный список характеристик OnePlus 15R

Компания OnePlus ещё в прошлом месяце частично представила OnePlus 15R, а теперь стали известны все его характеристики и цены. Собственно, данная модель во многом повторяет предназначенный для Китая OnePlus Ace 6T, однако без отличий всё же не обошлось. Если Ace 6T оснащается огромным аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, то OnePlus 15R получил батарею на 7400 мАч, что всё равно выглядит впечатляюще. Кроме того, здесь используется кремний-углеродный анод, а мощность проводной зарядки снижена до 80 Вт по сравнению со 100 Вт у китайской версии. Обновление затронуло и камеру, но только фронтальную. OnePlus 15R получил 32-мегапиксельный сенсор, тогда как у Ace 6T фронталка была на 16 Мп.

Ещё одно заметное отличие касается программной части — смартфон работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16 и предлагает полный набор функций OnePlus AI. Все остальные ключевые характеристики у OnePlus 15R совпадают с Ace 6T. Смартфон оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления до 165 Гц, защищённым стеклом Gorilla Glass 7i. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5 в связке с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 или 512 ГБ. Основная камера представлена двойным модулем с главным сенсором на 50 Мп IMX906 с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольной камерой на 8 Мп. Кроме того, OnePlus 15R получил полный набор стандартов IP66, IP68, IP69 и IP69K.
Vivo представила стильный смартфон X300 Pro…
Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда бл…
Realme GT8 протестировали в бенчмарке …
Компания Realme опубликовала результаты тестирования еще не представленного официально смартфона Realme G…
Смартфон-хамелеон iQOO 15 показали на видео…
В сети появилось видео, демонстрирующее заднюю панель смартфона iQOO 15. Её особенностью является покрыти…
Представлен смартфон Xiaomi 17 Pro Max с АКБ на 7500 мАч…
Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 17 Pro Max, одной из особенностей которого стала …
iPhone 18 получит переработанную систему кнопок…
Теперь, когда серия iPhone 17 уже поступила в продажу, внимание инсайдеров традиционно переключилось на б…
Apple откладывает новые функции для iPhone…
Apple заявила, что вынуждена откладывать запуск ряда новых функций в Европе из-за сложностей с приведение…
OnePlus 15T получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о смартфоне OnePlus 15T, …
Релиз iPhone 17 обогатил компанию LG…
В этом году Apple сосредоточила усилия на модернизации iPhone 17, оснастив его рядом улучшений и при этом…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor