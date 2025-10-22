Представлен флагманский смартфон Nubia Z80 Ultra

Компания Nubia пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Z80 Ultra, которая основана на топовой 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c максимальной частотой 4,6 ГГц. Новинка также характеризуется ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, композитной жидкометаллической системой охлаждения с 3D-радиатором Ice Steel VC, 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1216:2688 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (35-мм оптика и датчик OmniVision Light Master 990 оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив с OIS), подэкранной 16-Мп фронтальной камерой, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной зарядок. Цена базовой версии с 12/512 ГБ памяти составляет эквивалент 700 долларов.