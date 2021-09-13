Официально: Realme GT Neo2 представят 22 сентября

Компания Realme объявила дату презентации игрового смартфона Realme GT Neo2 – 22 сентября. Благодаря утечке от китайского регулятора мы знаем характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат получит предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0, 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанную селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G для сотовых сетей 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также батарею ёмкостью 5000 мАч.