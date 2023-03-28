Официально: Realme GT Neo5 SE получит АКБ на 5500 мАч и 100-Вт зарядку

Компания Realme объявила, что смартфон Realme GT Neo5 SE первым на рынке получит батарею ёмкостью 5500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт. Причем, это будет импульсная зарядка с длительным сроком службы. По словам производителя, после 1600 полных циклов зарядки и разрядки ёмкость аккумулятора снизится максимум до 80%. Также сообщается о 38 видах защиты.

Ранее стало известно о наличии в Realme GT Neo5 SE 6,74-дюймового экрана с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 1400 кд/м2 и частотой ШИМ 2160 Гц, чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, корпуса толщиной 8,95 мм и многомодульной основной камеры с главным модулем на основе 64-Мп сенсора и объектива с апертурой F/1,79.