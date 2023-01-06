Официально: Realme GT Neo5 поддерживает 240-Вт зарядку

Компания Realme объявила о том, что смартфон Realme GT Neo5 получит поддержку проводной зарядки мощностью 240 Вт. Разумеется, это рекордный показатель на рынке. Отмечается, что для такой мощности был создан специальный кабель, а габариты адаптера питания лишь на 5% больше, чем у 150-Вт зарядки. Заявлена поддержка протоколов 65 Вт PD, QC и VOOC. После 1600 циклов заряда/разряда эффективная ёмкость батареи составит не менее 80%. Также сегодня китайский регулятор опубликовал первые живые фото Realme GT Neo5. Технические характеристики будут раскрыты чуть позже. Официальный релиз смартфона ожидается в феврале.