Официально: Realme GT Neo6 будет оснащен чипом Snapdragon 8s Gen 3

Компания Realme официально подтвердила информацию о том, что смартфон Realme GT Neo6 будет основан на 4-нанометровой субфлагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. По словам производителя, грядущая новинка окажется одним из самых мощных смартфонов в своем классе. По предварительным данным, аппарат также оснастят поддержкой 121-Вт проводной зарядки, батареей ёмкостью 5500 мАч, до 24 ГБ оперативной памяти, OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и корпусом с металлической боковой рамкой. Официальный релиз Realme GT Neo6 ожидается в ближайшие недели.