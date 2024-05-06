Официально: Realme GT Neo6 будет оснащен чипом Snapdragon 8s Gen 3

Компания Realme официально подтвердила информацию о том, что смартфон Realme GT Neo6 будет основан на 4-нанометровой субфлагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. По словам производителя, грядущая новинка окажется одним из самых мощных смартфонов в своем классе. По предварительным данным, аппарат также оснастят поддержкой 121-Вт проводной зарядки, батареей ёмкостью 5500 мАч, до 24 ГБ оперативной памяти, OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и корпусом с металлической боковой рамкой. Официальный релиз Realme GT Neo6 ожидается в ближайшие недели.

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