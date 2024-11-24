Официально: Realme GT Neo7 готов к выходу

Один из руководителей компании Realme объявил, что уже в ближайшее время состоится релиз смартфона Realme GT Neo7. Новинка предложит инновации и технологии, которые «могут шокировать индустрию». Ранее аппарат засветился в базе данных китайского регулятора 3C, который подтвердил наличие поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки.

По данным известного информатора Digital Chat Station, Realme GT Neo7 оснастят производительным 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и корпусом толщиной 8,5 мм. Презентация смартфона ожидается в конце этого или в начале следующего месяца.
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