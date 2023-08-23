Официально: Realme GT5 получит версию с 240-Вт зарядкой

Компания Realme опубликовала два тизера смартфона Realme GT5, официальный релиз которого запланирован на 28 августа. Итак, аппарат получит две версии. Одна сможет похвастаться поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт и батареей ёмкостью 5240 мАч, а вторая поддержкой 240-Вт зарядки. В первом случае на зарядку от 0 до 100% понадобится 18 минут. По предварительным данным, смартфон также получит флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативной памяти, 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, а также фронтальную камеру на 16 Мп.

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