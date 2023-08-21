Официально: Realme GT5 выйдет 28 августа

Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфона Realme GT5 состоится уже 28 августа. По предварительным данным, аппарат получит 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 740, 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти в топовой версии, плоский экран с разрешением 1,5K, кадровой частотой обновления 144 Гц и очень узкими рамками по периметру, тыльную камеру с главным модулем на основе 50-Мп сенсора IMX890, а также поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 240 Вт.