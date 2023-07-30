Официально: Realme GT5 выйдет в августе

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Realme GT5, состоится уже в следующем месяце. По предварительным данным, смартфон оснастят флагманским 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ ОЗУ, поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт или 240 Вт в зависимости от версии, 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, а также батареями ёмкостью 5200 мАч и 4600 мАч соответственно. Также до конца года ожидается выход смартфона Realme GT5 Pro на топовой платформе Snapdragon 8 Gen 3.