Официально: Realme GT6 выйдет 9 июля

Компания Realme официально объявила, что смартфон Realme GT6 будет представлен в Китае уже 9 июля. Производитель подтвердил наличие топовой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, OLED-экрана с разрешением 1,5К, глобальной максимальной яркостью 1600 кд/кв.м, пиковой локальной яркостью 6000 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, системы охлаждения площадью более 6000 мм², 50-Мп основной камеры, оперативной памяти LPDDR5X, флеш-памяти UFS 4.0, двухъячеечного аккумулятора ёмкостью 5800 мАч, комплектного адаптера питания SUPERVOOC мощностью 120 Вт, стеклянной задней панели и металлической рамки корпуса. Ориентировочная цена пока не раскрывается.