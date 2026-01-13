Официально: Realme Neo 8 выйдет 22 января

Компания Realme объявила, что смартфон Neo 8 будет представлен 22 января в Китае. Отметим плоскую боковую рамку, скругленные углы корпуса, тройную основную камеру и RGB-подсветку. Производитель уже подтвердил наличие экрана Samsung Sky Display с люминесцентным материалом Samsung M14, частотой обновления 165 Гц, локальной пиковой яркостью 6500 нит, яркостью на солнце 3800 нит и ручной пиковой яркостью 1000 нит, 103% покрытием цветовой палитры, чипом Magic Touch, частотой дискретизации касаний до 3800 Гц, защитой зрения Green Field и сертификацией TÜV Rheinland об отсутствии мерцания, подэкранного ультразвукового 3D-датчика отпечатков пальцев и 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая набирает 3,85 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu.