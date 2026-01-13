Официально: Realme Neo 8 выйдет 22 января

Компания Realme объявила, что смартфон Neo 8 будет представлен 22 января в Китае. Отметим плоскую боковую рамку, скругленные углы корпуса, тройную основную камеру и RGB-подсветку. Производитель уже подтвердил наличие экрана Samsung Sky Display с люминесцентным материалом Samsung M14, частотой обновления 165 Гц, локальной пиковой яркостью 6500 нит, яркостью на солнце 3800 нит и ручной пиковой яркостью 1000 нит, 103% покрытием цветовой палитры, чипом Magic Touch, частотой дискретизации касаний до 3800 Гц, защитой зрения Green Field и сертификацией TÜV Rheinland об отсутствии мерцания, подэкранного ультразвукового 3D-датчика отпечатков пальцев и 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая набирает 3,85 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu.

Опубликовано первое фото с Xiaomi 17 Ultra…
Компания Xiaomi опубликовала первую фотографию, сделанную на основную камеру флагманского смартфона Xiaom…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недоро…
Изучаемый сегодня смартфон Tecno Spark 40 Pro относится к доступному ценовому сегменту, новинка представл…
Релиз iPhone Fold пока что под вопросом…
Одним из ключевых отличий iPhone Fold от большинства других складных смартфонов считается внутренний дисп…
HUAWEI nova 15 показали на пресс-рендерах …
Компания HUAWEI объявила, что смартфоны серии nova 15 будут представлены в Китае 22 декабря. В неё войдут…
Red Magic 11 Air получит аккумулятор на 7000 мАч…
Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Red Magic 11 Air, который еще не был представлен офиц…
Смартфон Samsung Galaxy Z TriFold готов к выходу…
Пару недель назад компания Samsung показала прототипы смартфона-трикладушки Galaxy Z TriFold, не раскрыв …
iQOO Z11 Turbo получит отдельный чип для сигнала Wi-Fi…
Бренд iQOO раскрыл новые подробности об игровом смартфоне Z11 Turbo, который будет представлен 15 января.…
Samsung специально делает маленькие партии Galaxy Z TriFold…
Первая партия Galaxy Z TriFold была распродана примерно за 5 минут, а вторую поставку разобрали всего за …
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor