Официально: Realme Neo7 SE выйдет в феврале

Компания Realme объявила, что уже в следующем месяце будет представлен смартфон Realme Neo7 SE. Производитель подтвердил наличие новенькой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8400 Ultra с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP7. Остальные параметры и точная дата презентации будут раскрыты позже.

Напомним, что в конце года был выпущен смартфон Realme Neo7, который мгновенно стал бестселлером на китайском рынке. Эта новинка получила 6,78-дюймовый 8T LTPO OLED-дисплей BOE S2 с разрешением 2780:1264 пикселя, адаптивной частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, 4-нм однокристальную систему MediaTek Dimensity 9300+ с частотой до 3,4 ГГц, систему охлаждения площадью 7700 мм², сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт и защиту от воды и пыли (IP68 и IP69).
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