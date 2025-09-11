Официально: Realme P3 Lite 5G получит АКБ на 6000 мАч

Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфона P3 Lite 5G состоится уже 13 сентября. Также производитель подтвердил дизайн и основные параметры грядущей новинки. Итак, аппарат оснастят 6,67-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 625 нит, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой на 32 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,94 мм и массой 197 граммов, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, ударопрочным корпусом, а также темно-зеленой, фиолетовой и белой расцветками. Цена смартфона на дебютном индийском рынке не превысит эквивалент 115 долларов.

