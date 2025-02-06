Официально: Realme P3 Pro готов к выходу

Компания Realme официально объявила, что презентация смартфона Realme P3 Pro состоится в Индии уже 18 февраля. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, экрана Quad-Curved EdgeFlow, батареи Titan ёмкостью 6000 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки и системы охлаждения Aerospace VC Cooling System с испарительной камерой площадью 6050 мм².

Напомним, что предыдущее поколения в лице Realme P2 Pro 5G оснащается 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и оптическая стабилизация изображения) и 8 Мп (сверхширик), АКБ ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65.