Официально: Realme P3x 5G получит SoC Dimensity 6400

Компания Realme раскрыла дизайн и подробности о смартфоне Realme P3x 5G, который будет представлен в Индии уже 18 февраля. Итак, аппарат оснастят новой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и производительностью в популярном бенчмарке AnTuTu около 420 тысяч баллов, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, ударопрочным корпусом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и IP69, корпусом толщиной 7,94 мм, а также расцветками Lunar Silver, Stellar Pink и Midnight Blue. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.