Официально: Realme P4 5G готов к выходу

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфонов Realme P4 5G и P4 Pro 5G пройдет в Индии уже 20 августа. Производитель подтвердил наличие 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и фирменного графического чипа Hyper Vision AI в старшей модели. В базовой модели будет использоваться похожее сочетание, но наименование чипсета пока не раскрывается. Также отметим тройную основную камеру и плоские рамки корпуса. Напомним, что представленный в марте Realme P3 5G имеет в своем оснащении однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с максимальной частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 810, а также сдвоенную тыльную камеру с модулями 50 Мп и 2 Мп.