Официально: Realme P4 Lite 5G получит батарею на 7000 мАч

Компания Realme раскрыла подробности о смартфоне P4 Lite 5G, который будет представлен в ближайшее время. Итак, устройство оснастят аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с шестилетним ресурсом для стабильной работы, поддержкой обходной зарядки Bypass Charging для питания смартфона напрямую от сети и поддержкой обходной зарядки, 6,8-дюймовым экраном с кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой 2,4 ГГц (производительность 560000 баллов в бенчмарке AnTuTu), испарительной камерой на 5300 мм², 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой на 13 Мп, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, а также расцветками корпуса Mosaic Green и Mosaic Blue.