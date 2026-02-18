Официально: Realme P4 Lite готов к выходу

Компания Realme объявила, что уже 20 февраля будет представлен смартфон P4 Lite. Новинка получит корпус толщиной 7,94 мм, батарею ёмкостью 6300 мАч, поддержку 15-Вт проводной и 6-Вт обратной проводной зарядки, светодиодное кольцо-индикатор уведомлений, 6,74-дюймовый IPS-экран с кадровой частотой 90 Гц, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, неназванную 12-нанометровую однокристальную систему, 128 ГБ встроенной памяти, а также светло-синюю, золотую и черную расцветки.

Напомним, что недавно были представлен смартфон Realme P4 Power 5G c 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой до 144 Гц, разрешением 1280:2800 точек b пиковой яркостью 6500 нит, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц, фирменным чипом HyperVision+ AI, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 10001 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок.
