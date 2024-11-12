Официально: Red Magic 10 Pro получит батарею на 7050 мАч

Компания ZTE раскрыла новые подробности о смартфоне Red Magic 10 Pro, официальный дебют которого запланирован на 13 ноября. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 7050 мАч. Что самое интересное, толщина устройства составит 8,9 мм, что немного для столь выдающейся батареи.

Ранее сообщалось, что Red Magic 10 Pro получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, фирменный игровой чип R3, 10-слойную систему охлаждения и 6,86-дюймовым экран OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 144 Гц.