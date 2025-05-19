Официально: Red Magic 10S Pro готов к выходу

Компания ZTE объявила, что уже 26 мая будут представлены смартфоны Red Magic 10S Pro и 10S Pro+, которые должны стать чуть улучшенными версиями Red Magic 10 Pro. Характеристики новинок производитель пока не раскрывает.

Напомним, что выпущенный в ноябре прошлого года Red Magic 10 Pro получил топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и частотой ШИМ-регулирования 2592 Гц, фирменный игровой чип Red Core R3, до 24 ГБ «оперативки» LPDDR5X ULTRA, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0 PRO до 1 ТБ, систему охлаждения с центробежным вентилятором (23000 оборотов в минуту), тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50E40 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), кремний-углеродную батарею ёмкостью 6500 мАч и поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки.
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