Официально: Red Magic 7 представят 17 февраля Компания Nubia объявила о том, что игровые смартфоны серии Red Magic 7 будут официально представлены 17 февраля. По предварительным данным, аппарат получит адаптер питания мощностью 165 Вт, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 18 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, поддержку сотовых сетей пятого поколения, тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, 6,8-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой до 165 Гц, подэкранный дактилоскопический сенсор и операционную систему Android 12 с фирменной прошивкой Red Magic «из коробки». Ранее Red Magic 7 поставил рекорд в популярном бенчмарке AnTuTu 9, набрав 1101769 баллов. Компания Nubia объявила о том, что игровые смартфоны серии Red Magic 7 будут официально представлены 17 февраля. По предварительным данным, аппарат получит адаптер питания мощностью 165 Вт, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 18 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, поддержку сотовых сетей пятого поколения, тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, 6,8-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой до 165 Гц, подэкранный дактилоскопический сенсор и операционную систему Android 12 с фирменной прошивкой Red Magic «из коробки». Ранее Red Magic 7 поставил рекорд в популярном бенчмарке AnTuTu 9, набрав 1101769 баллов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 08:23 . Продукт - Red Magic 7 Комментарии и отзывы Red Magic 7

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