Официально: Red Magic 7 представят 17 февраля

Компания Nubia объявила о том, что игровые смартфоны серии Red Magic 7 будут официально представлены 17 февраля. По предварительным данным, аппарат получит адаптер питания мощностью 165 Вт, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 18 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, поддержку сотовых сетей пятого поколения, тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, 6,8-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой до 165 Гц, подэкранный дактилоскопический сенсор и операционную систему Android 12 с фирменной прошивкой Red Magic «из коробки». Ранее Red Magic 7 поставил рекорд в популярном бенчмарке AnTuTu 9, набрав 1101769 баллов.