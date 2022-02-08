Официально: Red Magic 7 представят 17 февраля

Компания Nubia объявила о том, что игровые смартфоны серии Red Magic 7 будут официально представлены 17 февраля. По предварительным данным, аппарат получит адаптер питания мощностью 165 Вт, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 18 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, поддержку сотовых сетей пятого поколения, тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, 6,8-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой до 165 Гц, подэкранный дактилоскопический сенсор и операционную систему Android 12 с фирменной прошивкой Red Magic «из коробки». Ранее Red Magic 7 поставил рекорд в популярном бенчмарке AnTuTu 9, набрав 1101769 баллов.

Комментарии и отзывы Red Magic 7
Samsung Galaxy S22 будет стоить столько же, сколько его пред…
Samsung Galaxy S22 будет стоить столько же, сколько его предХодят слухи, что обычная версия Galaxy S22 будет стоить от 800 долларов, по той же цене, что и Galaxy S21…
ASUS сама же слила дизайн своих новых смартфонов…
ASUS сама же слила дизайн своих новых смартфоновВ 2021 году у компании ASUS была довольно солидная линейка новинок с сериями смартфонов Zenfone 8 и ROG 5…
Xiaomi 12 Pro может иметь камеру под дисплеем…
Xiaomi 12 Pro может иметь камеру под дисплеемСогласно недавнему отчету , смартфон показанный в видеороликах о MIUI 13 может быть Xiaomi 12 Pro. Это по…
Представлен складной смартфон Honor Magic V…
Представлен складной смартфон Honor Magic VКак и было обещано, сегодня компания Honor пополнила ассортимент смартфонов своей первой складной моделью…
Патент OnePlus раскрыл дизайн OnePlus 10 Ultra…
Патент OnePlus раскрыл дизайн OnePlus 10 UltraOnePlus недавно представила OnePlus 10 Pro в Китае, а глобальный запуск еще не начался. Но уже ходят слух…
Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket выходят в Европе…
Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket выходят в ЕвропеКомпания Huawei начала принимать европейские предзаказы на смартфоны Huawei P50 и P50 Pocket. В Европе за…
Новый смартфон Lava Agni 5G…
Новый смартфон Lava Agni 5GКомпания Lava представила Agni 5G - первый индийский смартфон 5G, который был полностью разработан и прои…
Xiaomi Mi 12 Pro New Year Gift Box Edition вышел в Китае…
Xiaomi Mi 12 Pro New Year Gift Box Edition вышел в КитаеКомпания Xiaomi выпустила в Китае специальное издание смартфона Xiaomi Mi 12 Pro под названием New Year G…
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor