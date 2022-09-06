Официально: Redmi G Pro Ryzen Edition получит 240-Гц экран

Компания Xiaomi официально подтвердила некоторые характеристики игрового ноутбука Redmi G Pro Ryzen Edition, презентация которого состоится уже завтра. Итак, ноутбук получит дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления изображения 240 Гц, пиковой яркостью 500 кд/м2, возможностью отображения 1,07 миллиарда цветовых оттенков и эффективной площадью экрана от передней панели 91%.

Вчера было подтверждено использование процессора AMD R7 6800H, дискретного графического адаптера Nvidia RTX 3060, мощности 170 Вт, долгим временем работы с максимальной нагрузкой без снижения производительности, стандартных клавиш со стрелками и системы охлаждения с двумя вентиляторами и четырьмя медными трубками.