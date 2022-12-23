Официально: Redmi K60 получит 16 ГБ ОЗУ

Компания Xiaomi опубликовала два тизера, посвященных смартфонам серии Redmi K60. Первый раскрыл дату официальной презентации – 26 декабря. Второй подтвердил наличие 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти в топовой версии. Таким объемом памяти не может похвастаться даже флагман Xiaomi 13.

Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Redmi K60E, Redmi K60 и Redmi K60 Pro получат однокристальные системы MediaTek Dimensity 8200, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно.

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