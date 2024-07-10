Официально: Redmi K70 Extreme Edition выйдет в июле

Компания Xiaomi объявила, что презентация смартфона Redmi K70 Extreme Edition состоится уже в этом месяце. Опубликованный тизер демонстрирует основную камеру с четырьмя модулями, один из которых наверняка окажется светодиодной вспышкой. Ранее китайский производитель подтвердил наличие топовой 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой 3,4 Гц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12 и плоского экрана разработки TCL с разрешением 1,5K.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят корпусом с металлической рамкой и стеклянной тыльной панелью, основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Light Fusion 800, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки.
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