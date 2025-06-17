Официально: Redmi K80 Extreme Edition получит топовый процессор

Компания Xiaomi подтвердила новые характеристики смартфона Redmi K80 Extreme Edition, официальный релиз которого состоится уже в этом месяце. Итак, аппарат оснастят топовым 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400+, который набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 3240000 баллов, дисплейным чипом D2, самой большой для бренда системой охлаждения 3D Ice-Real, коаксиальными симметричными двойными динамиками Master-Level, куполом и новой ультрагибкой диафрагмой для расширения высоких частот до 20 кГц, 6,83-дюймовым плоским экраном и тыльной панелью из стекловолокна флагманского уровня с металлическим декором блока основной камеры. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.