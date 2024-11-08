Официально: Redmi K80 получит металлическую рамку

Бренд Redmi рассекретил некоторые подробности о смартфонах линейки Redmi K80, которая будет представлены в ближайшее время. Итак, Redmi K80 Pro набирает в бенчмарке в AnTuTu более 3 миллионов баллов, что подтверждает наличие топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Также сообщается о фирменном графическим интерфейсе HyperOS 2.0 на базе операционной системы Android 15, качественных дисплеях, батареях повышенной ёмкости и улучшенных рамках. Отдельно отмечается, что базовая модель Redmi K80 получит металлическую рамку корпуса. А вот модель Redmi K80E так и не увидит свет несмотря на многочисленные слухи. В ближайшее время стоит ждать еще больше новостей о грядущих новинках.

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