Официально: Redmi Note 10 получит камеру на 108 Мп

Xiaomi на протяжении длительного времени запускает в сети различные данные о новом флагмане Redmi Note 10, а теперь, в преддверии запуска 4 марта, компания подтвердила, что серия смартфона будет оснащена датчиком камеры с разрешением 108 Мп. Также стоит отметить, что производитель говорил об использовании камеры в серии смартфонов, так что флагман, видимо, будет поставляться не один. Вполне вероятно, что будут представлены также Redmi Note 10 Pro и Pro Max, которые обзаведутся большим набором камер. К сожалению, пока что рано говорить о высоком качестве съемки, так как производитель говорит лишь о разрешении — это не всегда одно и то же. Камера может снимать плохо, но в высоком разрешении. Вопрос только в стоимости данного смартфона.