Официально: Redmi Note 10S представят 13 мая

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Redmi Note 10S появится в продаже 13 мая. Первым рынком станет Индии, и лишь затем новинка выйдет в других регионах. Смартфон будет оснащен 6,43-дюймовым дисплеем, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также многомодульной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп. Ранее Xiaomi заявила, что Redmi Note 10S подойдет для фанатов мобильной фотографии. Также был рассекречен комплект поставки: в коробке пользователь обнаружит сам смартфон, силиконовый чехол, адаптер питания, кабель, скрепку и руководство пользователя.