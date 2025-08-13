Официально: Redmi Note 15 Pro готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что презентация серии смартфонов Redmi Note 15 Pro состоится уже в этом месяце. Точная дата не раскрывается. Заодно производитель напомнил, что Redmi Note является самым продаваемым китайским смартфоном в ценовом диапазоне от 175 до 500 долларов в первой половине текущего года.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi Note 14 Pro 5G характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2712:1220 точек и яркостью до 3000 нит, фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 200-Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 5110 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, стереодинамиками и предустановленной оболочкой HyperOS на базе ОС Android 15.