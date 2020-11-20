Официально Redmi Note 9 5G выйдет 26 ноября

Redmi анонсирует серию Redmi Note 9 5G 26 ноября в Китае. Об этом компания сама от подтвердила, что модельный ряд Note 9 будет официально объявлен 26 ноября в 20:00 по местному времени.

На плакате запуска Redmi Note 9 Pro 5G можно увидеть в двух цветах, таких как фиолетовый и бирюзовый. В круглом корпусе камеры размещены четыре камеры. На левой стороне модуля камеры находится светодиодная вспышка. Телефон появился вчера на Geekbench, чтобы показать, что он оснащен чипсетом Snapdragon 750G и 8 ГБ оперативной памяти. Это подтверждает, что Note 9 Pro 5G имеет улучшенную версию Xiaomi Mi 10T Lite. Однако уже известно, что смартфон оснащен 6,67-дюймовым IPS дисплеем с частотой 120 Гц и поддержкой разрешения FHD+. Устройство поддерживается батареей емкостью 4820 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт.
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